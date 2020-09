Pomeriggio 5, bomba su Elisabetta Gregoraci: corna? "Ho le prove", la drammatica indiscrezione sulla rottura con Briatore

29 settembre 2020 a

Le parole di Elisabetta Gregoraci su Flavio Briatore, pronunciate al Grande Fratello Vip, continuano a far discutere. Nel corso della diretta del reality di Alfonso Signorini su Canale 5, la Gregoraci ha affermato: "Dovevo mantenere un ruolo preciso accanto a lui, ho rinunciato a tante cose televisive, ho cambiato vita e mi sono sacrificata per stargli accanto. Manco gli aperitivi facevo, il primo con un amica lo ho fatto a 38 anni". Insomma, si sentiva un poco oppressa e questa sarebbe stata la ragione della rottura con mister Billionaire. Ma a Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso, nella puntata di martedì 29 settembre, è stata sganciata una vera e propria bomba. A parlare è stato il paparazzo Marcello Sorge, il quale ha detto: "Ho dei documenti su un presunto tradimento di Elisabetta Gregoraci ai tempi del matrimonio con Briatore. La showgirl avrebbe visto un ragazzo in foto, le sarebbe piaciuto e avrebbe organizzato una cena con lui e altre due coppie a Montecarlo. Dopo la cena, sarebbe nata la storia con questo ragazzo". Parole pesantissime. Insomma, un tradimento che sarebbe dietro alla rottura tra la Gregoraci e Briatore.

