Alba Parietti a Storie italiane, c'è il cantante trap arrivato in Italia col barcone: "Una forma d'arte"

Censure e canzoni. I tempi cambiano, ma accade che spesso le nuove generazioni vengano attaccate anche per le scelte musicali. E ne pagano le conseguenze le canzoni trap. A Storie italiane, nel talk dedicato alla musica, si parla di questo. E Alba Parietti difende i trapper senza troppi giri di parole: “Sono una forma d’arte”. La polemica sui testi che incitano alla violenza continua in queste settimane. Pensate che anche Bellla senz’anima, storico brano di Riccardo Cocciante, venne censurato. Ma il cantante di difende: "Non ci sono riferimenti reali". "Non mi sento offesa da una canzone come questa", tuona la De Grenet difendendo quel brano.



Ma i testi violenti influenzano i ragazzi di oggi? Eleonora Daniele, che coglie l’occasione per fare gli auguri di buon compleanno a Renato Zero, lancia questo interrogativo agli ospiti. In studio arriva Samuel Storm, cantante che ha partecipato ad X- Factor, che svela una storia incredibile: "Ho attraversato mari e deserti. Non sapevo come sarebbe andata. La musica è il mio modo di esprimermi. Sono arrivato in Italia nel 2015 con il barcone. Mi sono fatto conoscere con la musica. Ho impiegato 9 mesi per arrivare qui". La sua musica sta spopolando in tutto in mondo ed in studio il suo racconto fa venire i brividi. Mon amour è il nuovo brano di Storm e Giulia Luzi che sta facendo cantare tutti.

