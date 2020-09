Francesco Giorgino attaccato da Fiano: "Difendi la Lega". Rai e Tg1 contro il deputato Pd: "Pagelle ai giornalisti, vizio duro a morire"

30 settembre 2020 a

a

a

Sul botta e risposta tra Emanuele Fiano e Francesco Giorgino interviene anche la Rai. Quest'oggi, martedì 30 settembre, durante la puntata di Agorà, il deputato dem ha duramente attaccato il caporedattore del Tg1 per aver dato una sua analisi sulle Regionali. "Peana a difesa della Lega" ha definito Fiano il giornalista che, per tutta risposta, non ha atteso prima di replicare: "Io - ha sentenziato - ho il diritto di dire quello che penso e non ciò che vuole il Pd". Una lite senza precedenti, tanto che viale Mazzini ha deciso di intervenire a difesa del suo giornalista: "È un vizio diffuso e duro a morire: - hanno tuonato in una dichiarazione il Comitato di redazione del Tg1 e l'esecutivo Usigrai - esponenti politici che danno pagelle ai giornalisti".

"Non dico quello che vuole il Pd". Francesco Giorgino, clamorosa risposta al senatore Fiano: rissa in diretta ad Agorà

"Le critiche sono sempre legittime - sottolineano -, ma trascinare nelle diatribe tra partiti un giornalista non è un metodo corretto. Lo diciamo ancora una volta a tutti i partiti: tenete i giornalisti e l’informazione fuori dalla polemica politica". Ma Giorgino non deve difendersi solo da Fiano. Anche il vicecapogruppo del Pd alla Camera Michele Bordo infierisce: "Francesco Giorgino conosce meglio di tanti altri le regole del gioco dei talk show politici visto che vi partecipa. Si rassegni: se è legittima la sua opinione, personale o da giornalista del servizio pubblico, espressa in uno studio televisivo lo è altrettanto quella della politica e degli eletti in Parlamento che si trovano a confrontarsi con lui. Legittime entrambi. È discutibile, piuttosto, voler passare a tutti i costi da vittima". Insomma, i dem sono fatti sempre della stessa pasta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.