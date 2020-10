Grande Fratello Vip, "Elisabetta Gregoraci verso il ritiro": indiscrezione bomba sull'accordo con Briatore, "quando salterà"

01 ottobre 2020 a

a

a

“Non avrebbe dovuto partecipare al Grande Fratello Vip”. Dal settimanale Nuovo arriva una bomba per Elisabetta Gregoraci: a parlare è Francesco Chiesa Soprani, che sostiene di essere stato manager dell’ex moglie di Flavio Briatore dal 2005 al 2007. “Non è adatto a lei che ha molti scheletri nell’armadio - ha continuato - in un reality come questo prima o poi i segreti vengono allo scoperto”. Premesso che l’affidabilità di questa testimonianza è tutta da dimostrare, l’uomo sostiene addirittura che la Gregoraci abbia un accordo con l’ex marito per quanto concerne la partecipazione al GF Vip: “Non vincerà. Se davvero, come ho sentito dire, esiste un accordo con Briatore perché lei non faccia il suo nome, salterà non appena qualcuno la farà arrabbiare su argomenti legali all’ex”. Sarà, ma intanto la Gregoraci finora ha parlato in alcune occasioni dell’imprenditore, tra l’altro in maniera abbastanza positiva, se non per quanto concerne l’episodio del funerale della madre. Ma non è tutto, perché il presunto ex manager ritiene che Elisabetta possa ritirarsi dal gioco: “Potrebbe fare come la Vento e ritirarsi con la scusa che le manca il figlio”.

