Storie Italiane, "non un semplice ballo": messaggio ad Elisa Isoardi firmato Todaro, il sospetto

02 ottobre 2020 a

Raimondo Todaro è stato ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane. In diretta su RaiUno è arrivato a sorpresa un messaggio di Elisa Isoardi per il suo maestro di Ballando con le stelle, che secondo il gossip sarebbe anche qualcosa di più: i due sono apparsi molto complici fin dal primo momento e sabato 3 ottobre potranno tornare in pista insieme, dopo che la scorsa settimana Todaro è stato costretto a seguire la trasmissione di Milly Carlucci dall’ospedale, dove era stato operato per un’appendicite. La Daniele ha letto in diretta il messaggio ricevuto dalla Isoardi: “Sono contenta di ‘prendermi cura’ di Raimondo perché si fa così in una famiglia. Quando uno non può, ci pensa l’altro. Sabato scorso ho ballato da sola ma l’ho fatto per la coppia. Domani sera, invece, io e Raimondo ci riprenderemo per mano. Quello di domani non sarà un semplice ballo, ma un racconto che parla di attenzione, aiuto, protezione e gentilezza. Grazie a te, Raimondo, che dalla prima puntata mi hai presa per mano e ti sei fidato di me. Sei un ragazzo che merita e un grande papà”.

