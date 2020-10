Verissimo, Gabriel Garko e l'ultima sconvolgente rivelazione: "Il sesso con Eva Grimaldi?", tutta la dolorosa verità

03 ottobre 2020 a

A cuore aperto, Gabriel Garko. Confessioni come non ne aveva mai fatte. Siamo a Verissimo, il programma di Silvia Toffanin in onda su Canale 5, la puntata è quella di sabato 3 ottobre. L'attore torna a parlare del suo coming-out, della sua omosessualità a lungo nascosta per ragioni, ha spiegato, professionali. Ha parlato del suo rapporto con Riccardo, una storia durata 11 anni. Ma non solo. Ha parlato anche della sua relazione con Eva Grimaldi, una storia costruita a tavolino. Garko parla con grande affetto di Eva, e spiega alla Toffanin: "Io e Eva abbiamo vissuto otto anni insieme. Siamo stati una coppia, forse mancava solo il sesso tra noi - ammette -. Ci siamo aiutati e sostenuti a vicenda. L’ho amata tanto, ma non come la gente poteva immaginare e probabilmente, come persona, l’avrei potuta sposare davvero", ha concluso a Verissimo in un racconto davvero toccante.

