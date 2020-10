Ballando con le stelle, "un cazz*** mai visto": Carolyn Smith massacrata, Selvaggia Lucarelli sconvolta. Un caso senza precedenti

04 ottobre 2020 a

A Ballando con le stelle non sembra correre buon sangue tra la giudice Carolyn Smith e Lina Sastri, impegnata nella gara con il maestro Simone Di Pasquale. La prima - al programma di Milly Carlucci in onda su Rai 1 sabato 4 ottobre - ha accusato la seconda di aver scelto una musica non adatta per il charleston: la Sastri ha spiegato il motivo della scelta e l’ha difesa in maniera anche piuttosto accesa. Al punto che Selvaggia Lucarelli è intervenuta per esclamare: “Volevo dire che qui c’è un primato questa sera perché nessuno aveva mai fatto un cazziatone così a Carolyn, io ammiro il coraggio”. Poi c’è stato il chiarimento tra la concorrente e la giudice: “Io adoro Carolyn, non mi permetterei mai di farle un cazz***”, ha replicato Lina con tanto di inchino verso il tavolo della giuria. Tra l’altro per la Sastri c’è stata anche una piacevole sorpresa: è arrivato un messaggio di Gigi D’Alessio che si complimenta con lei.

