Domenica Live, il racconto del fidanzato di Viola Valentino sul tradimento

Francesco Fredella 04 ottobre 2020 a

a

a

“Ho incontrata Simona a maggio, era la mia dentista (deve darmi altri quattro denti). Quando ti metti con una cantante ad un certo punto capita che non la vedi mai a casa. Ho avuto un momento di...”, svela al Live. Una doccia fredda. Sara aveva raccontato di aver vissuto una storia sera con Francesco, quasi al punto di sposarlo. “Viola sapeva”, aveva tuonato Sara. “Io amo lei, l’ho vista dieci volte. L’ho vista per la pulizia dei denti”, racconta il fidanzato di Viola. Che ammette: “Non l’ho cacciato di casa perché lo amavo e lo amo. Non sei stato sincero”.

"Chi ci sarà in studio". Barbara d'Urso, doppio scoop clamoroso sul GF Vip: Adua Del Vesco trema, ma occhio alla Gregoraci...

Viola dice di essere incavolata, ma di amare Francesco. Che, stranamente, si definisce una vittima. “Sono andato in depressione perché non ma vedevo più”, precisa il fidanzato della Valentino. “Io e Simona (la bionda) oltre ai selfie - una fregatura - non facevamo nulla”, continua. Viola lo perdona. Un grande gesto. “Io amo lei”, ribadisce Francesco. “Non provo nulla per Simona”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.