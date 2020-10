Cartabianca, Matteo Bassetti contro Andrea Crisanti: "Cosa mi avete invitato a fare?", "Troppo generoso". Inedita rissa tra virologi

07 ottobre 2020 a

Botta e risposta tra Matteo Bassetti e Andrea Crisanti. Terreno di scontro è CartaBianca, il programma di Rai 3 condotto da Bianca Berlinguer. Nella puntata di martedì 6 ottobre si parla ancora di coronavirus, ma evidentemente c'è una disparità. "Cosa devo dire? Ha già detto tutto Crisanti" domanda il direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova alla conduttrice. "Lei è molto generoso, siamo d'accordo su tutto", interviene subito il professore ex commissario di Luca Zaia. I due infatti solitamente vantano una visione diametralmente opposta sulla pandemia: il primo più ottimista, il secondo più allarmista. Ma Bassetti non ci sta e tira in ballo la trasmissione: "Non capisco cosa mi avete invitato a fare". "Lei può parlare, parla Crisanti e poi parla lei. Noi non le abbiamo limitato la parola", cerca di placare le acque la Berlinguer. Niente da fare, "non è così" ribadisce Bassetti che poi stoppa la polemica.

