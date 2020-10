Striscia la Notizia, svela la rissa al Gf Vip tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: "Dimmelo in faccia", "Mi alzo e ci penso io"

07 ottobre 2020 a

Striscia la Notizia ha rilanciato il video di una clamorosa rissa che ha sconvolto all’improvviso il Grande Fratello Vip. Il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini sta avendo un seguito straordinario grazie ad un cast di alto livello, capace di creare dinamiche fortissime e veri e propri casi mediatici. Ovviamente non potevano mancare le risse, che fanno parte della storia del programma. Nella notte è toccato a Tommaso Zorzi e Francesco Oppini dirsene quattro, al punto che i due si sono ritrovati faccia a faccia, con gli altri coinquilini sconvolti che cercavano di separarli. “Adesso basta, vieni a dirmi le cose in faccia… dille davanti a tutte le telecamere”, ha urlato Zorzi. “Mi alzo e vengo lì, lasciatemi”, ha replicato Oppini che è scattato alla ricerca dello scontro fisico. Proprio quando la situazione sembrava degenerare, i due sono scoppiati a ridere: era tutto uno scherzo organizzato proprio per movimentare gli animi della casa. E alla fine il ruolo più bello lo ha svolto Patrizia De Blanck: è l’unica che è rimasta a guardare in disparte senza alcuna intenzione di intervenire.

