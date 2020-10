Grande Fratello Vip, assalto a Elisabetta Gregoraci: raptus di Pretelli inquadrato in primissimo piano, dove "piazza" la mano

08 ottobre 2020 a

Siamo nella casa del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Ancora una volta, riflettori puntati su Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, la coppia del flirt perenne. I due, avevano recentemente avuto una discussione. E non solo: ad agitarli, anzi ad agitare soprattutto lui, il fatto che la Gregoraci abbia detto di avere una storia fuori dalla casa. Tanto basterebbe a farlo desistere, ma ovviamente non è così. I due si cercano, si riappacificano e il flirt continua. E la pace, ovviamente, viene osservata da vicinissimo dalle telecamere del reality, che propongono anche immagini piuttosto spinte. Non solo l'abbraccio tra i due e il sorrisone di lui. Ma anche, come si può vedere nelle fotografie qui sotto, la mano "galeotta" di Pretelli che va a posarsi sulla coscia della Gregoraci. Quanto ancora riusciranno a resistere?

