Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci brutalizza Adua Del Vesco: "Ragazzina, non farlo mai più"

Tensione nella casa del Grande Fratello Vip, il regno di Alfonso Signorini, su Canale 5. Il punto è che Adua Del Vesco e Dayane Mello hanno tirato uno scherzo a Francesco Oppini, che però gli altri inquilini non hanno apprezzato. Adua ha infatti detto al figlio di Alba Parietti che la Mello le avrebbe rivelato un bacio tra loro, la notte precedente. Dunque, Adua ha intimato a Oppini di confessare. Lui si è arrabbiato: "Ma cosa stai dicendo? Sei ubriaca? Ci metto un minuto a non parlarti più". Poco dopo, Dayane Mello si è messa ha ridere e ha confessato lo scherzo. Che, come detto, non è piaciuto a tutti. In particolare non è piaciuto ad Elisabetta Gregoraci, che ha sbottato: "Non fatelo mai più. Smettete di bisbigliarvi nell'orecchio come le ragazzine. Tu Adua hai già avuto problemi per i bisbigli. Basta", le ha intimato. Dunque le parole di Tommaso Zorzi: "Non ha fatto ridere nessuno. Adua finge benissimo, fa paura", ha tagliato corto l'influencer.

