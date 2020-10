Ballando con le Stelle, uomini terrorizzati da Elisa Isoardi? La confessione: "Anche nel 2020..."

09 ottobre 2020 a

A cuore aperto. Elisa Isoardi, protagonista di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci su Rai 1, si confessa in un'intervista a Gente, dove parla del suo carattere, del fatto di essere single e di come spaventa gli uomini. "Sono single - conferma la Isoardi -. E serena. Sono concentrata sul lavoro e non a caccia di un partner a tutti i costi. In amore non mi accontento, sono piuttosto impegnativa. Sarà per l’altezza e per il caratterino indipendente… questo spaventa ancora nel 2020", rivela. Dunque, la replica a chi continua ad insistere sul flirt che avrebbe con Raimondo Todaro, con cui è in coppia a Ballando: "E’ un ragazzo eccezionale e anche il tenero papà di una bambina, Jasmine. Tra noi c’è limpida complicità e vogliamo l’uno il bene dell’altro", taglia corto la Isoardi. Quindi, si spende nell'identikit del partner ideale: “Da un uomo mi aspetto onestà, verità, voglia di condivisione. Per far scoccare la scintilla serve l’istinto, ma per far crescere un amore ci vuole il cuore, la fiducia ma anche tanta testa. Senza tutto questo sto da sola", conclude Elisa Isoardi.

