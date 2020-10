Ballando con le stelle, Elisa Isoardi: "Cinquanta sfumature di Todaro. Tendente al rosso", terremoto in pista

11 ottobre 2020 a

a

a

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro si sono esibiti in una bachata che non ha lasciato indifferenti gli spettatori di Ballando con le stelle, lo show di RaiUno condotto da Milly Carlucci. Per la verità pure la giuria è rimasta impressionata dalla passione messa in pista dalla coppia ed in particolare dalla Isoardi, che sembra perfettamente calata nel ruolo e si nota che si sta impegnando al massimo. “Siete due corpi insieme, quante persone fate sognare a casa”, ha commentato Carolyn Smith prima che Fabio Canino ci mettesse il carico: “Cinquanta sfumature di Todaro, ho visto questo film. La lancetta di Raimondo andava sempre più sul rosso, però con grande eleganza”. Tanti complimenti anche per Elisa, apparsa più sciolta e disinvolta: “Mi piace molto questa coppia, durante la settimana la vedo sempre bisticciare, però qui c’è veramente trippa per gatti”, ha aggiunto Guillermo Mariotto prima del verdetto da 50 punti, ovvero il massimo per una singola esibizione di Ballando.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.