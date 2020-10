Che tempo che fa, lo sfregio di Luciana Littizzetto: "Montagna di mer*** in un giorno di sole". Scatta la rivolta in Lazio

12 ottobre 2020 a

Siamo allo spazio di Luciana Littizzetto a Che tempo che fa, il consueto monologo della comica torinese nel programma in onda su Rai 3, la puntata è quella di domenica 11 ottobre, la terza della stagione. E nel suo monologo, questa volta, la Littizzetto fa ironie sui vari stemmi di comuni e regioni italiane. Nel mirino della comica ci finisce lo stemma di Calcata, comune del Lazio, in provincia di Viterbo. Lo stemma è quello che potete vedere qui in calce. E la Littizzetto lo commenta affermando: "Una gamba di un uomo che pesta una montagna di mer*** in una bella giornata di sole". Un commento che, va da sé, per certo non intercetta il gradimento degli abitanti del comune laziale...

