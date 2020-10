Storie Italiane, "hanno perduto il lavoro": Sandra Milo scoppia in lacrime, dramma in famiglia (e volano accuse)

13 ottobre 2020 a

Momenti drammatici a Storie Italiane di Eleonora Daniele, il programma in onda su Rai 1, dove l'ospite era Sandra Milo, che ha voluto correggere il tiro rispetto a quanto dichiarato pochi giorni fa in un'intervista a un settimanale: "Non sono costretta a mantenere i miei figli. Siamo una famiglia. Chi lavora deve aiutare chi non lo fa. Una famiglia deve essere unita e non importa chi aiuta chi. Loro hanno perduto il lavoro", ha sottolineato commuovendosi nel momento in cui parlava dei suoi affetti più cari. La Milo ha ribadito che per lei questo è un periodo duro, con la tv come unica ancora di salvezza ora che, per coronavirus, cinema e teatri ancora non si sono ripresi. Dunque, la stoccata contro i "padri dei miei figli, sempre assenti". La Milo ha poi aggiunto che "è per questo che sono così orgogliosa di Ciro perché è un papà meraviglioso”, Ciro è uno dei suoi figli.

