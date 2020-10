Eredità, Flavio Insinna saluta Carlo Conti alla Ghigliottina. La campionessa ci resta di sasso

14 ottobre 2020 a

Sorpresa e delusione a L’Eredità: per la campionessa Monica la Ghigliottina è amara. In palio c'erano 14.300 euro e la risposta corretta per collegare le 5 parole-indizio degli autori era "fiorentino". La risposta della campionessa si è rivelata sbagliata, ma spiegando i collegamenti Flavio Insinna non ha perso l'occasione per esibirsi in un suo marchio di fabbrica, la "divagazione": "Salutiamo il nostro amico Carlo", a proposito di fiorentini.

Il fiorentino Carlo è ovviamente Carlo Conti, re della Rai che proprio dell'Eredità è stato conduttore e autore. Insinna, in gran forma, nonostante l'amarezza di Monica ha poi fatto una battuta prima di cedere la linea al Tg1, definendo le sexy "professoresse" del quiz "le mie nipoti acquisite"

