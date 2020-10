I Fatti Vostri, Giancarlo Magalli sconvolto: la donna segregata in un pollaio e vicina alla morte, "tutto questo è terribile"

14 ottobre 2020 a

Una vicenda terrificante, quella di cui si è parlato a I Fatti Vostri, il programma di Rai 2 condotto da Giancarlo Magalli. Nell'ultimo segmento di trasmissione, come sempre, si parla di vicende dal contenuto emotivo molto forte. In questo caso una vicenda agghiacciante: quella di Patrizia Carotti, una donna tenuta prigioniera per un mese, segregata in un pollaio, dal suo ex cognato. La donna è apparsa molto provata dall'esperienza, terrificante. E ascoltando il suo racconto, ad un certo punto, Magalli non si è trattenuto: "Tutto questo è terribile". Nel proseguire l'intervista, Magalli è apparso provato, pur cercando di relazionarsi con la donna con grande tatto. "È un miracolo che sia qui oggi per potercelo raccontare", ha affermato. Già, perché Patrizia Carotti, nel corso della sua prigionia, è stata anche costretta a scrivere una lettera in cui il cognato le aveva lasciato intendere che la avrebbe assassinata.

