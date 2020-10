Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci: "Mi piace Piepaolo Pretelli", triangolo con una nuova concorrente-bomba sexy?

14 ottobre 2020 a

a

a

Al Grande Fratello Vip si fa un gran vociare nelle ultime ore di Alejandra Onieva, attrice famosissima tra un certo tipo di pubblico grazie ai ruoli interpretati ne Il Segreto e in Alto Mare, due fiction molto popolari. Il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini sta cercando nuovi concorrenti dato che è probabile l’allungamento fino a febbraio: tra le probabili new entry spiccano i nomi di Paolo Brosio (che dovrebbe rientrare dopo essere guarito completamente dal coronavirus) e appunto della Onieva. Che già ha iniziato a “flirtare” con il GF Vip, a giudicare da un like “tattico” piazzato sui social (e poi rimosso): l’attrice 28enne, che questa estate è stata pizzicata ad Ibiza con il collega Sebastian Stan, ha messo mi piace a Pierpaolo Pretelli. Una scelta casuale o dietro c’è qualcosa? Di certo con Elisabetta Gregoraci potrebbero crearsi dinamiche interessanti all’interno della casa se la spagnola dovesse mostrare un interesse per “l’amico speciale” dell’ex moglie di Briatore…

"Una donna bellissima, ma...". Elisabetta Gregoraci massacrata pure dalla "suocera": l'ultimo caso al GfVip

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.