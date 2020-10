Domenica In, Mara Venier: "Questa è l'ultima", il giuramento che non può infrangere. È finita davvero?

14 ottobre 2020 a

a

a

“Nicola, ti giuro che questa è la mia ultima Domenica In. Dall’anno prossimo sono tutto tuo”. Una promessa importante e definitiva, quella che Mara Venier ha fatto al marito Nicola Carraro. La conduttrice di RaiUno festeggia i suoi settant’anni sulla copertina del settimanale Oggi, che uscirà in edicola domani giovedì 15 ottobre. Dalle anticipazioni è possibile già sapere che la Venier intende davvero mettere fine alla sua carriera a Domenica In al termine di questa stagione televisiva. Nella scorsa la “zia” Mara ha ottenuto risultati eccellenti, anche durante l’epidemia da coronavirus, e così “mamma” Rai le ha concesso un altro giro: ma stavolta sarà la Venier a dire basta. “Non mi rendo ancora conto di essere arrivata a 70 anni - ha dichiarato nell’intervista rilasciata alla rivista patinata - dentro mi sento sempre una ragazza di trenta. Sono serena, non ho mai basato la mia vita sull’avvenenza. Ed essere nonna è la cosa che più di tutte mi riempie d’orgoglio. Niente mi ha dato gioia, nella vita, come quelle due sillabe lì, “non-na”, pronunciate dai miei nipoti Giulio e Claudio”.

"Boicottaggio". Mara Venier, la bomba (involontaria?) su Milly Carlucci: a Domenica In il clamoroso sospetto su Ballando con le stelle

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.