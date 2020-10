Ballando con le stelle, clamoroso fuorionda di Milly Carlucci: "Non abbiamo soldi, qui si taglia". Rai "spennata"

18 ottobre 2020 a

Siamo a Ballando con le stelle, il programma di Rai 1, la puntata è quella di sabato 17 ottobre. Puntata in cui era attesa una Milly Carlucci in veste di ballerina per una notte. E infatti nel corso della trasmissione, ecco che viene trasmessa una gag, un finto fuorionda, nel quale la stessa Carlucci presenta la propria esibizione affermando: "Non è neanche questa la realtà, perché sapete benissimo che siamo rimasti senza soldi e quindi ci dovevamo inventare qualcosa. Questa si taglia". Insomma, Milly balla per esigenze di bilancio. Ovviamente, si scherza. Tanto che la conduttrice aggiunge: "Ho deciso di fare la ballerina per una notte perché il ballo è la mia passione". Una passione che coltiva da anni.

