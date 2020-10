Verissimo, "Gerry Scotti ha conosciuto mio padre prima di me": tutto vero, le toccanti parole di Rudy Zerbi

18 ottobre 2020 a

Tra gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata trasmessa su Canale 5 sabato 17 ottobre, anche Rudy Zerbi, giudice di Tu si que vales. E Zerbi, parlando di Gerry Scotti, altrettanto presente a Verissimo in una ospitata di coppia, ha speso parole sorprendenti. Per la precisione un aneddoto sorprendente: "Hai conosciuto il mio papà prima di me. Se ci pensi è una cosa clamorosa", ha affermato Zerbi. "Questo è un colpo di scena", ha risposto Scotti. Di che si parla? Presto detto: Zerbi è il figlio di Davide Mengacci, ma ha scoperto di esserlo soltanto in età avanzata. Insomma, dopo che Gerry Scotti conosceva, e da tempo, Davide Mengacci. In effetti, un caso davvero particolare. Infine, parlando di Tu si que vales, Gerry Scotti ha spiegato: "Abbiamo la fortuna di vivere senza nessun filtro queste emozioni il sabato sera. Quello che accade nel ridere, nel piangere, nel commuoversi è direttamente per i telespettatori". Sempre dalla parte del pubblico.

