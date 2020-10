Domenica In, avete notato che Carlo Conti... In questa foto un pesantissimo messaggio? Possibile terremoto in Rai

18 ottobre 2020 a

La vicenda è nota: in settimana, Mara Venier ha annunciato che questa sarà la sua ultima edizione di Domenica In, il programma di Rai 1 della domenica pomeriggio. L'anno prossimo insomma lascerà la conduzione per dedicarsi alla famiglia e al marito, Nicola Carraro, e Zia Mara ha assicurato che non ci sono margini per ripensamenti. Ed in questo contesto, ecco che fiorisce un fondatissimo sospetto sulla successione. Già, perché la puntata di oggi, domenica 18 ottobre, si è aperta con una peculiare intervista: Mara Venier era l'intervistata e non l'intervistatrice. A porle le domande un pezzo da novanta, Carlo Conti, uno dei conduttori di punta della Rai. Ed eccoci, dunque, al sospetto: sarà Carlo Conti a condurre la prossima Domenica In? La Rai ha voluto "comunicarcelo" in questo modo peculiare? Ai posteri l'ardua sentenza.

