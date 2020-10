Ballando con le stelle, "Elisa Isoardi? La situazione purtroppo peggiora": pessime voci sulla conduttrice

20 ottobre 2020 a

a

a

Non sono tempi felici per Ballando con le stelle. Il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci non solo ha dovuto fare i conti con il coronavirus, ma anche con i rovinosi incidenti che hanno visto protagonisti molti dei suoi concorrenti. Come dimenticare la caduta di Alessandra Mussolini. A questa però da giorni si va ad aggiungere l'imprevisto di Elisa Isoardi, dolorante a una caviglia. "La situazione purtroppo è questa oggi: Elisa con la caviglia sta peggio degli altri giorni e quindi non si può allenare", ha spiegato il suo partner in pista, Raimondo Todaro, ai fan abbastanza preoccupati.

"Non abbiamo più soldi, qui si taglia". Rai "spennata", il clamoroso fuorionda di Milly Carlucci

E ancora sulla tendinite della ex conduttrice de La Prova del Cuoco: “Speriamo che Elisa si riprenda nei prossimi giorni" e poi per voler sdrammatizzare ha lanciato una battuta: “Siamo due ragazzi fortunati, molto fortunati”. Lo stesso ballerino settimane fa era stato sottoposto a un'operazione per una grave appendicite. Insomma, non poteva andare peggio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.