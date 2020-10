Tu si que vales, a Belen Rodriguez cade l'occhio: “Si vede tutto”, come usa il “pennellone” il pittore nudo

25 ottobre 2020 a

Un concorrente venuto dal Canada e presentatosi come pittore ha lasciato tutti a bocca aperta a Tu si que vales, il programma del sabato sera di Canale 5 ideato da Maria De Filippi. L’uomo ha chiesto a Rudy Zerbi di fargli da musa, dopodiché si è spogliato e ha gettato via i pennelli: sì, nel caso ve lo stesse chiedendo ha davvero dipinto con il proprio pene davanti ai giudici sconvolti ma allo stesso tempo colpiti in senso positivo. “Si vede tutto”, ha commentato Belen Rodriguez, chissà invece cosa avrà visto Zerbi che si è ritrovato il pittore “anomalo” proprio a pochi centimetri dalla faccia. Il “pennellone” ha fatto la sua porca figura a quanto pare, perché alla fine il ritratto è venuto bene e lui ha incassato quattro sì più il giudizio positivo della giuria popolare. “Questo però non è normale”, ha chiosato una divertita Sabrina Ferilli.

