Flavio Insinna e L'Eredità, quello che non sapevate sulla Ghigliottina: "Prima io e i concorrenti facciamo una chiacchierata"

Il mistero della Ghigliottina svelato da Flavio Insinna. I telespettatori de L'Eredità spesso si sono interrogati sul perché i campioni incorrano in errori clamorosi al momento di aggiudicarsi il montepremi del quiz preserale di Raiuno. Molti hanno addirittura adombrato sospetti di "complotti" degli autori. Intervistato da Repubblica, Insinna svela: "Da casa sembra più facile? Perché è così, seduti sul divano si è più concentrati", spiega il conduttore difendendo i suoi concorrenti.

"Che esultanza, come un gol in finale ai Mondiali!". L'Eredità, scende da panico in studio da Insinna: quanto ha vinto il campione

Certo, il lockdown ha cambiato tutto, anche il clima in studio: "Prima entravo e abbracciavo gli amici della redazione: scherzi, battute, caffè, dolcetti. Ora c'è il plexiglas, manteniamo le distanze, ci togliamo la mascherina tre secondi prima di entrare in studio. Poi giochiamo, proviamo a portare buonumore e serenità. Penso che la tv possa intrattenere e debba farlo, specie in momenti come questo". Senza i concorrenti, sottolinea Insinna, "non si può fare la trasmissione, quindi facciamo una bella chiacchierata, mascherinati. Il capitale umano è imprescindibile. Con loro ho creato un mio piccolo protocollo di accoglienza: imparo bene la loro storia, così li metto a proprio agio. L'empatia riempie il vuoto lasciato dall'assenza del pubblico. Ma la vita ti sorprende e succedono cose bellissime".

