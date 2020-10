È sempre mezzogiorno, daini in amore e notte da incubo per Antonella Clerici: "In quella casa...", terrore per la conduttrice

27 ottobre 2020 a

Un inconveniente notturno per Antonella Clerici, di cui la conduttrice ha dato conto nel corso della puntata di È sempre mezzogiorno in onda su Rai 1 oggi, martedì 27 ottobre. La Clerici infatti ha posizionato una telecamera sempre accesa nel bosco dietro casa sua, in Val Borbera, da dove avrebbe voluto andare in onda. Per questioni logistiche, purtroppo, è stata costretta a realizzare la trasmissione negli studi Rai di Milano. E insomma, con quella telecamera ha voluto realizzare una piccola porzione del suo progetto originiario. E la Clerici ha voluto mostrare le immagini di quella telecamera, nel dettaglio in questa occasione un video di alcuni daini in amore. Daini che con il loro bramito la hanno disturbata. Dunque, l'aneddoto della Clerici: "Il bramito è fortissimo. Io, la prima volta che ho dormito in quella casa mi sono spaventata. Venendo dalla città non me lo immaginavo", ha concluso Antonella Clerici.

