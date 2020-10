Storie Italiane, "quella parola non mi piace": Pago, una risposta spiazzante a Eleonora Daniele

Francesco Fredella 28 ottobre 2020 a

Tutta la verità di Pago. Dopo la vittoria a Tale e quale show, dove ha dimostrato di essere un vero fuoriclasse, chiude la porta al gossip. Per mesi si è parlato di lui, della ex (Miriana Trevisan) e di Serena Enardu (con la quale è finita male). Adesso Pago pensa al futuro: musica, lavoro e suo figlio - nato dal matrimonio con Miriana Trevisan. Pago torna in Rai è interviene a Storie Italiane, il programma di Eleonora Daniele in onda su Rai 1. “Sono innamorato della vita”, dice alla Daniele che lo incalza sulla vita privata. “Sono single? A me non è mai piaciuta questa parola perché sembra che tu non voglia avere a che fare con l’amore e invece io ci voglio avere a che fare assolutamente, sono sempre innamorato della vita e dell’amore. Non sono tornato insieme a Serena, sto lavorando in questo momento, penso a mio figlio e al mio mestiere che è la musica. E poi sgancia la bomba: “Presto un nuovo disco”.

