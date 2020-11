Live-Non è la d'Urso, ascolti tv alle stelle: Fazio e Giletti surclassati ancora

Francesco Fredella 02 novembre 2020 a

Barbara d’Urso trionfa ancora. Una serata difficilissima, tanta concorrenza. Molte notizie, quelle legate al Covid e alle ultimissime del Governo. Ma Barbarella supera tutti con picchi del 22 per cento di share e con 8 milioni di contatti. La d’Urso - nella lunga direttadi Live-Non è la d'Urso - in media registra 12.2 per cento battendo ancora una volta Fabio Fazio (che si ferma 10.3 per cento-7.6) e Massimo Giletti (che frena con 4.8-5.7). Va male Nove con lo 0.7per cento. Il talk della d’Urso, di nuovo, si posiziona ancora una volta in vetta. E fa tendenza soprattutto sui social. Dove Barbarella vola.

