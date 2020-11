È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici sconvolta per la morte di Gigi Proietti: "L'unica cosa che mi consola", le sue strazianti parole

02 novembre 2020 a

Un lutto che ha colpito l'Italia intera, la morte di Gigi Proietti, che si è spento nel giorno del suo 80esimo compleanno per problemi cardiaci. E il lutto ha colpito anche Antonella Clerici, che è apparsa molto turbata, quasi sconvolta, alla puntata di È sempre mezzogiorno in onda su Rai 1 oggi, lunedì 2 novembre. Un dolore vero, sincero, anche perché lei era molto legata a Proietti da una lunga amicizia. E ha voluto ricordarlo con questa, toccante, frase: "L'unica cosa che mi consola è quella frase che ha detto Gigi tante volte: Chi non sa ridere mi insospettisce". Un motto, per Proietti. Una frase che avrebbe ripetuto anche in un giorno tragico come quello di oggi. Parole che la Clerici ha voluto ripetere. Dunque, la conduttrice ha aggiunto: "Ogni giorno noi siamo qui in diretta cercando di fare intrattenimento, ma ogni giorno, purtroppo, c’è una brutta notizia". Come detto, una Clerici davvero molto colpita.

