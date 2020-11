I Fatti Vostri, Giancarlo Magalli spiazza Mary Segneri in diretta: "Ti do una coltellata"

06 novembre 2020 a

E' la nuova stravagante coppia de I Fatti Vostri, il programma mattutino in onda tutti i giorni su Rai2. Stiamo parlando di Giancarlo Magalli e Mary Segneri. Nell'ultima puntata la Segneri, dopo la ricetta del giorno, avrebbe dovuto ballare in gruppo la coreografia ideata da Samantha Togni, ma si è trovata in difficoltà e Magalli l'ha aiutata dandole un consiglio: "Buttati per terra, fai finta che stai male”. Così lei ha finto un dolore alla caviglia. Ma non è finita qui, perché poi il conduttore ha preso un coltello da cucina e le ha detto scherzando: "Ti do una coltellata, non lo so”. Spiazzata Mary Segneri, che ha risposto: "Va beh, non esageriamo”. Poi però Magalli ha continuato in maniera ironica: "Mary è la cartina al tornasole, che dimostrerà se è facile imparare oppure no”, ha detto riferendosi alle capacità da ballerina della Segneri.

