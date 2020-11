Vittoria Schisano, dramma a Ballando con le stelle: "Fr*** e sputi in faccia", umiliato a 8 anni

08 novembre 2020 a

Il dramma di Vittoria Schisano a Ballando con le stelle. L'attrice trans non nasconde i suoi più dolorosi ricordi d'infanzia, per la commozione di chi la ascolta. Quando Milly Carlucci manda in onda un filmato per ripercorrere il suo passato e il cambio di sesso, Vittoria commenta con gli occhi lucidi: "Non posso dimenticare che a 8 anni volevo andare a scuola di ballo, ma venivo chiamata fr**** dai miei compagni davanti ai loro genitori. Non dimentico tutta la cattiveria gratuita e gli sputi in faccia". Una storia straziante che anche grazie alla ribalta di Ballando è diventata forse il miglior spot contro l'omofobia.

