Stefano D'Orazio, Red Canzian a Domenica In: "Covid bastardo, sono arrabbiato". Mara Venier commossa in diretta

Tutto il dolore di Red Canzian a Domenica In. Ospite di Mara Venier, il bassista dei Pooh ha parlato ovviamente di Stefano D'Orazio, l'amico batterista scomparso venerdì a 72 anni per coronavirus, E anche Zia Mara si commuove ascoltando le sue parole. "Quando mi sono svegliato in sala di rianimazione ad aspettarmi c’erano mia moglie, i miei figli e Stefano. Lo ricordo ancora con la mascherina", spiega Red a proposito della sua operazione al cuore e dell'affetto di Stefano. "In questo momento non manca il collega, ma la persona che lui era. La morte dolorosa e il Covid ha reso tutto crudele, ci ha tolto la possibilità di stare con lui, di stargli vicino".

"Febbre improvvisa, poi tutto è precipitato". Red Canzian, così il Covid ha ucciso Stefano D'Orazio

Canzian si dice "molto arrabbiato con questo virus bastardo": "Impossibile accettarlo e crederci, l’ho sentito sei ore prima del ricovero in ospedale. Il dolore è devastante, forte, un uomo speciale che sapeva dare a tutti il meglio di sè". La Venier rivela che è stato proprio Red ad annunciarle la morte di D'Orazio, venerdì sera: "Siamo rimasti senza parole, non riuscivo ad esprimere tutta la mia incredulità, anche lui non riusciva a parlare".

