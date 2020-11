Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi? "Nella villa di Briatore era finita malissimo", smascherate da Signorini

Francesco Fredella 11 novembre 2020 a

Il retroscena è gustoso. Per gli amanti del gossip si tratta di un capitolo da non perdere, assolutamente. Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, entrambe concorrenti del Grande Fratello Vip, potrebbero nasconderci qualcosa legata ad una lite furiosa avvenuta in passato. Adesso però, nella casa di Canale 5 del reality condotto da Alfonso Signorini sembrano amiche per la palle. Secondo i beninformati ci sarebbero ancora vecchi rancori.

E’ proprio il settimanale Chi, in edicola in questa settimana, a rivelare senza filtri quello che ci sarebbe nel passato delle due donne. "Nella Casa - si legge testualmente in un servizio della rivista diretta da Alfonso Signorini - Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci si sono mostrate fin dall'inizio molto amichevoli. Ma che strano: e pensare che Elisabetta, tre anni fa, quando aveva ospitato Giulia in Sardegna a casa di Flavio Briatore, aveva chiuso il suo rapporto con Giulia nel peggiore dei modi dopo una serie di litigi. Tutto dimenticato?".

Ricapitolando: la Salemi sarebbe stata ospite di Briatore in Sardegna (ovviamente in quella che tutti conoscono come una mega villa con ogni tipo di confort). Come mai era lì? Mistero. Nessun commento da parte di Briatore, che resta in religioso silenzio. La Salemi, secondo Chi, in quel periodo non era famosa e faceva l’influencer di professione.

