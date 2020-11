Mattino 5, colpo di grazia a Stefano Bettarini: "Figure becere, roba orrenda e volgare. Ora basta"

13 novembre 2020 a

Altra figuraccia per Stefano Bettarini. L'ex calciatore è stato espulso dal Grande Fratello Vip in tempo record dopo aver pronunciato una bestemmia. Un errore, l'ennesimo, che non è piaciuto ad Alessandra Menzani. La firma di Libero, in collegamento con Mattino Cinque, non le manda di certo a dire: "Io non capisco perché continuare ad invitarlo per sei-otto reality quando ha sempre collezionato figure becere?", esordisce senza peli sulla lingua.

"Mi sento preso in giro". Bettarini, siluro a Signorini e al GF Vip: bestemmia? “Solo una pedina dello share”

"Bettarini non è qui - la interrompe Federica Panicucci -, ma se lo chiamano è perché porta dei contenuti, se no non lo chiamerebbero". E ancora: "Può piacere o meno, ma se lo chiamano si vede che è benvenuto". Eppure è la stessa Menzani a ricordare al pubblico che "quattro anni fa aveva parlato male delle donne anche in termini orrendi, volgari, della sua ex moglie (Simona Ventura) compresa". Il riferimento della firma di Libero è alle frasi con cui Bettarini, sempre al Grande Fratello Vip, ha descritto i ripetuti tradimenti nei confronti della Ventura.

