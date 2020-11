Striscia la Notizia, Giovanna Botteri-choc: "Franco Di Mare? Si è messo gli slip leopardati e ballava sul tavolo"

13 novembre 2020 a

Prosegue la battaglia di Strsicia la Notzia contro Franco Di Mare. Nella puntata di giovedì 12 novembre, il tg satirico di Canale 5 ha mandato in onda un nuovo servizio il cui incipit non ha bisogno di chiarimenti. "Sapete cos'è la DiMareide?" è il titolo che lascia lo spazio poi alla spiegazione: "La DiMareide è la strana patologia che colpisce chi non perde il vizio di negare la realtà. Come Franco Di Mare, da cui la patologia appunto prende il nome. In questo servizio vi mostriamo qualche esempio per riconoscerne i sintomi".

Il servizio mostra il direttore di Rai 3 giustificare a Valerio Staffelli l'espulsione di Mauro Corona da CartaBianca. Lo scrittore ha trattato male Bianca Berlinguer - a detta di Di Mare -, dimostrando mancanza di rispetto per tutte le donne. Ma da che pulpito viene la predica, è il pensiero di Striscia. Infatti poco dopo Ficarra commenta: "Parla di rispetto per le donne, ma alla fine le prende per il sedere". Ma questa volta il tg di Antonio Ricci va ben oltre e riporta allo scoperto un altro "silurato". Così Striscia definisce Salvo Sottile, anche lui fatto fuori dalla Rai.

Poi il programma di Canale 5 manda in onda uno stralcio di Domenica In dove Giovanna Botteri racconta come ha conosciuto il direttore della terza rete di viale Mazzini: "L'ho conosciuto alla festa per il suo divorzio - spiega di fronte a Mara Venier -. Gli regalai degli slip leopardati che si è infilato prima di ballare sul tavolo". E poco dopo Striscia mette il dito nella piaga mandando in onda un finto Di Mare che si scatena con tanto di musica.

