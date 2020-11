Verissimo, l'appello di Alba Parietti: "Salvate quel ragazzo", il dramma che si sta consumando al GfVip (e molti non vedono)

14 novembre 2020 a

Alba Parietti è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, che andrà in onda su Canale 5 nel pomeriggio di sabato 14 novembre. Ovviamente uno dei principali argomenti di discussione è stato il Grande Fratello Vip, dato che il figlio Francesco Oppini ne è protagonista ormai da due mesi. Intanto su Instagram la Parietti ha detto la sua sugli ultimi sviluppi nella casa del reality condotto da Alfonso Signorini: Pierpaolo Pretelli ha avuto una crisi dopo una discussione con Andrea Zelletta, che ci è rimasto male per essere finito in nomination a causa dell’ex velino che ha preferito salvare Patrizia De Blanck. “Sono qua perché voglio fare un appello - ha dichiarato la Parietti - salvate Zelletta e vi dico perché la cosa mi ha toccato e commosso molto. Pierpaolo è un ragazzo educato e ha visto la contessa in difficoltà, per questo ha pensato di fare una cosa da signore sacrificando il suo amico. Pierpaolo si è sentito in colpa, lui ha avuto una crisi di panico vera dettata dalla disperazione”. Per fortuna poi il caso è rientrato, anche se la notte è stata molto movimenta al GF Vip.

