Ballando con le stelle, raptus di Milly Carlucci: "Ma io ti picchio", chi le fa perdere la testa in diretta Rai

15 novembre 2020 a

“Ma io lo picchio, metti qua la mano!”. Milly Carlucci si è infuriata per un commento infelice di Fabio Canino, che a Ballando con le stelle ha dato per spacciata la coppia composta da Barbara Bouchet e Stefano Oradei. Secondo il giudice del programma di RaiUno era infatti scontato che i due non sarebbero riusciti ad essere ripescati in gara: pur avendo dato vita ad un’ottima esibizione, ampiamente riconosciuta dalla giuria e dal pubblico, la concorrenza per il solo posto a disposizione era durissima e infatti alla fine ad avere la meglio sono stati Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. Ma che cos’aveva detto di tanto “grave” Canino per far arrabbiare la Carlucci? Niente di particolare in realtà, semplicemente era stato poco carino commentando con “è un’uscita di scena pazzesca” l’esibizione di Bouchet e Oradei, facendo quindi capire che non riteneva avessero chance reali di ripescaggio.

