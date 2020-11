Emiliano Fittipaldi a Coffee Break contro il governo: "Calabria, bastava andare su Google"

18 novembre 2020 a

"Il livello con cui viene selezionata la classe dirigente in questo Paese non è accettabile". La denuncia arriva da Emiliano Fittipaldi - vicedirettore di Domani ed ex firma de L'Espresso -, ospite a Coffe break su La7 per commentare la terza nomina - in pochi giorni - del commissario per la Sanità in Calabria, Eugenio Gaudio. Secondo il giornalista, c'è stata poca attenzione da parte del governo: "Gaudio è un'ottima persona, ma non sono andati su Google. Bastava andare su Google e vedere che Gaudio è ancora indagato per un'inchiesta su concorsi truccati". Fittipaldi sostiene anche che la scelta dell'esecutivo sia stata deludente: "Si ha la sensazione non solo di un governo allo sbando nella scelta delle persone, ma che la capacità, il merito non venga nemmeno più riconosciuto da chi dovrebbe farlo. E questo fa immaginare che la classe dirigente politica sia scarsa".

