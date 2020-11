All Together Now, "avete notato quel sorriso?". Michelle Hunziker, il dettaglio che la smaschera: cosa sta succedendo?

18 novembre 2020 a

Tra poche ore, in prima serata su Canale 5, ecco tornare Michelle Hunziker con il suo All Together Now, programma che sta raccogliendo un grande successo in termini di share, con una media di 3 milioni di telespettatori per il 16% di share. Gran parte del merito, ovviamente, va alla meravigliosa showgirl svizzera, che ha voluto fortemente giudici come Rita Pavone, Francesco Renga, Anna Tatangelo e J-Ax. E sulla Hunziker, su DiPiù Tv, Giancarlo De Andreis spende parole bellissime: "Michelle Hunziker è sempre molto brillante e sorridente". Insomma, in piena fiducia. Una fiducia che probabilmente si porta da fuori, da un momento della vita che, nonostante le difficoltà che accomunano tutti gli italiani, per lei pare essere illuminato, magico. "Suscita interesse e allegria", aggiunge il rotocalco televisivo. Ed è impossibile smentirlo.

