Myrta Merlino, mani nei capelli e disperazione: "Oh Gesù". A L'Aria Che Tira il racconto che la fa crollare

A L'Aria Che Tira, nella puntata di mercoledì 18 novembre, c'è anche Lorenzo Stocchi, un 35enne finito in terapia intensiva a causa del coronavirus. Proprio a lui Myrta Merlino chiede di raccontare la sua storia e invitare i più giovani a rispettare le regole, perché - è il discorso della conduttrice - "tutti si possono ammalare". "Il Covid colpisce chiunque - spiega lui -, i miei amici sono terrorizzati". Ma non tutti nutrono lo stesso timore. "Su Facebook - racconta su La7 il ragazzo tornato a casa - sono stato preso di mira da gente, gli haters, che dicevano che ero troppo pettinato, che ero stato pagato per scrivere un post dove raccontavo quanto accaduto".

Ma Lorenzo non fa in tempo a finire la frase che dallo studio si alza una voce: "Oh Gesù, siamo alla follia". A pronunciarla è la Merlino che, con tanto di mani nei capelli, prosegue: "Ma davvero gli haters pensano che uno venga pagato? Ma uno mette a disposizione degli altri un dolore così profondo perché viene pagato? Ma scherziamo? Sono basita, mah", conclude la conduttrice allibita e indignata.

