Pomeriggio 5, Paolo Brosio umiliato ancora: "Sono molto affranta, lui e la 22enne...". Barbara D'Urso prende le distanze

Povero Paolo Brosio, preso i fondelli anche da Sarah Altobello a Pomeriggio 5, il programma di Barbara D'Urso in onda su Canale 5. Nella puntata di mercoledì 18 novembre si parlava del fidanzamento di Brosio, che sta con una ragazza di soli 22 anni. E la Altobelli è partita in quarta: "Sono molto affranta. Ho sentito una notizia in questo periodo che è stata come una doppia coltellata al cuore. Ci tenevo tanto a una persona e ho saputo che non è più libera. Piano piano smaltirò", ha detto riferendosi al fidanzamento dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip. In studio, risate a crepapelle. A quel punto, la D'Urso la ha incalzata: "Scusami Sarah ma non sei credibile. E non sei credibile soprattutto con quelle scarpe appese al muro. Non sei proprio credibile", ha ribadito. Già, si trattava soltanto di uno sfottò incassato da Brosio. L'ennesimo in queste settimane.

