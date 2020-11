Striscia la Notizia, che imbarazzo per Clemente russo: "Niente premio". Smascherato, si "giustifica" così

18 novembre 2020 a

Medaglia di legno e Tapiro d’oro per Clemente Russo, che finisce nel mirino di Striscia la Notizia, il tutto nella puntata trasmessa su Canale 5 mercoledì 18 novembre. Il punto è che durante il lockdown, il pugile di Marcianise ha lanciato la "Salto della sedia challenge" su Instagram. Molti dei suoi follower hanno accettato la sfida e tre di loro l’hanno vinta, aggiudicandosi il premio in palio (una bottiglia di vino). Peccato che il riconoscimento non sia mai stato consegnato. Per questo, Valerio Staffelli lo ha raggiunto perla consegna del Tapiro d'Oro. E con l'inviato del tg satirico Mediaset, Russo si è scusato per il ritardo nell’invio dei premi e ha promesso che spedirà due bottiglie di vino a ognuno dei vincitori. E ancora, ha aggiunto: "Sto cercando di qualificarmi alle Olimpiadi di Tokyo 2020/21, per me sarebbe la quinta partecipazione, un record da Guinness che nessuno nella storia ha mai raggiunto", ha concluso Clemente Russo.

Striscia, Tapiro d'Oro a Clemente Russo: il servizio

