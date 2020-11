Michelle Hunziker dramma a All Together Now: "Mi viene da piangere, non posso"

19 novembre 2020 a

Si è commossa Michelle Hunziker nell'ultima puntata di All Together Now, in onda su canale 5. A intenerire la conduttrice sono state le parole di un concorrente, Eki, un'artista di strada di piazza Duomo a Milano, originario dell'Indonesia. Il cantante piace a tutti all'interno della trasmissione, sia ai quattro giurati speciali, J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo; sia al Muro dei cento. Prima di iniziare la performance Eki ha detto che, in caso di vittoria, userebbe i 50mila euro in palio per pagare la retta della scuola alle sue nipotine indonesiane. Parole che hanno toccato profondamente la Hunziker: "Mi viene da piangere, ma sono svizzera e non posso farlo... Ti si ama Eki".

