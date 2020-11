Alberto Matano, gaffe disastrosa a La Vita in Diretta: "Se vuoi mi piglio il Covid", sbaglia a parlare con l'ospite

19 novembre 2020 a

Maurizio Costanzo è stato ospite della puntata de La vita in diretta di oggi. Intervenuto nel talk dedicato all’emergenza covid, Costanzo rispondendo ad un’affermazione di Alberto Matano, che gli ha detto “So che sei molto attento” (a non farsi contagiare, ndr.), ha asserito scherzosamente: “Se vuoi mi piglio il covid”. E la risposta del conduttore è stata: “Nooo! Per carità!”.

“Sei attento come tutti noi” ha poi detto Alberto Matano, mentre Maurizio Costanzo ha raccontato: "Non porgo la mano a nessuno da circa cinque mesi e premo il pulsante dell’ascensore piegando il dito". Alberto Matano gli ha quindi risposto “Faccio anch’io così. Anzi io uso anche il gomito”.

