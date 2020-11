Striscia la Notizia, estrazioni del Lotto manipolate: "Cosa succede ai numeri estratti", uno strano caso

19 novembre 2020 a

Striscia la notizia torna ad occuparsi di vincite sui giochi dello Stato. Alcuni telespettatori infatti hanno segnalato delle anomalie nell'estrazione dei numeri del Lotto del 17 novembre: in alcune ruote i numeri sono stati cambiati dopo qualche minuto. Ma c'è una spiegazione. La rivelano i due conduttori del telegiornale satirico Ficarra e Picone. Non c'è nessun imbroglio, ma solo un errore tecnico. Per la prima volta tutte le estrazioni di effettuavano a Roma. Prima della vera estrazione sarebbe stata effettuata una estrazione di prova i cui numeri sono stati erroneamente riportati su diversi canale, compreso il canale del Televideo.

