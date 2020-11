Verissimo, Michelle Hunziker: "Si è presentato davvero con la pistola", dramma sfiorato con lo stalker

21 novembre 2020 a

Michelle Hunziker si è collegata con Silvia Toffanin per la puntata speciale di Verissimo dedicata alla violenza sulle donne. “Tu l’hai conosciuta sulla tua pelle, hai saputo trasformare il tuo dolore in forza. Cosa ti senti di raccontare oggi? Sei un esempio per tante donne”, ha dichiarato la Toffanin per introdurre la Hunziker. La quale ha risposto ricordando la terribile esperienza che ha vissuto con uno stalker in particolare: “Ne ho avuti molti, alcuni estremamente pericolosi. Uno era talmente convinto che fossi la sua anima gemella che, quando si è sentito rifiutato, ha annunciato via mail che si sarebbe presentato alla prima del mio spettacolo teatrale con una pistola, così avrebbe liberato la mia anima che non aveva riconosciuto il suo amore. E così effettivamente è stato, si è presentato con la pistola. Quello sarebbe potuto essere un evento tragico se non fossimo stati attenti, invece lo abbiamo preso sul serio ed è stato arrestato. Lui è stato il più pericoloso, ma ci sono stati altri stalker che erano pesanti e potevano rappresentare una minaccia per mia figlia. Io avevo la grande possibilità di proteggermi con una guardia del corpo, però ero molto frustrata perché nel 2005 non si parlava nemmeno di questa cosa in Italia”. Ma adesso le cose sono cambiate anche grazie alla sua fondazione con l’avvocato Bongiorno.

