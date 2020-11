Che tempo che fa, "si è messa dietro e lo ha fatto": Luciana Littizzetto, cosa le esce di bocca sul vestito strappato della Hunziker

23 novembre 2020 a

È una delle immagini televisive più viste negli ultimi giorni, immagine televisiva arrivata fino a Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio la domenica sera su Rai 3. Si parla di quanto accaduto a Michelle Hunziker nel corso di All Together Now, quando le si è squarciato il vestito, che ha offerto scorci "pericolosi" a tutti i telespettatori sintonizzati. E dopo il "crollo" del vestito, Anna Tatangelo la ha aiutata a coprirsi, in un qualche modo. Ed è proprio la mossa della Tatangelo ad essere arrivata a Che tempo che fa, commentata dalla come sempre irriverente Luciana Littizzetto: "La Anna Tatangelo, custode, vedi... si è messa dietro e ha fatto da scudo", commenta sorniona Luciana Littizzetto.

