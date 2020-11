Domenica Live, Barbara D'Urso sconvolta: "Sono stata con Briatore, quando la Gregoraci mi urlò contro". Confessione-choc della super-vip

23 novembre 2020 a

Volente o nolente, Flavio Briatore è sempre al centro del gossip. Anche nel corso dell'ultima puntata di Domenica Live, in onda su Canale 5 domenica 22 novembre. Nello studio di Barbara D'Urso ecco Taylor Mega. Si parlava, va da sé, del Grande Fratello Vip e di Elisabetta Gregoraci, tra proposte di matrimoni-bis, smentite e retromarce. Il punto è che Taylor Mega fa saltare il banco, rivelando di avere avuto una storia proprio con mister Billionaire. Stupita la D'Urso: "Dunque hai avuto una storia con Flavio Briatore? Ma si sapeva?". "Diciamo un flirt", ha risposto la bionda influencer. "Sembro Alice nel paese delle meraviglie", ha chiosato Carmelita. Taylor Mega ha raccontato anche che la Gregoraci se la sarebbe anche presa con lei: "Io non la conoscevo - ha premesso -. Ero in un hotel a Milano lei è entrata nella hall e si è messa ad urlare contro di me. C’è anche lei, la ex… adesso non mi ricordo perché sono passati anni ma mi ha urlato contro", ha concluso Taylor Mega. Anche in questo caso, si attendono conferme o smentite.

