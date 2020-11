Grande Fratello Vip, "mentre eri sotto alla doccia...": Giulia Salemi lo ha detto davvero, senza pudore su Canale 5

23 novembre 2020 a

Una scatenata Giulia Salemi dà scandalo al Grande Fratello Vip. In questi ultimi giorni, all'interno della casa del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, si è molto avvicinata a Pierpaolo Pretelli: possibile flirt in vista, con buona pace dI Elisabetta Gregoraci? Chissà. Nel frattempo, la Salemi si è sbottonata proprio con Pretelli, al quale ha confessato qualcosa di decisamente piccante. L'ex velino, guardandola, le ha chiesto: "Hai la gonna aperta?". E la Salemi ha deciso di rispondere con una provocazione bella e buona: "Intanto è un pantaloncino e non una gonna. Io guardo il tuo pacco? Qualche volta, sotto la doccia...". Insomma, lo avrebbe sbirciato mentre si godeva la doccia. E lo avrebbe sbirciato... proprio lì.

